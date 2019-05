Haridus- ja teadusministeerium andis Viljandi Vaba Waldorfkooli gümnaasiumile tähtajatu tegevusloa, mis hakkab kehtima tänavu 1. septembril. Kooli juhataja kohusetäitja Kristi Mänd nentis, et see on Viljandi esimene erakool, millele on antud tähtajatu tegevusluba.