Haigla on kuulutanud, et otsib kliinilisse uuringusse 55-aastaseid ja vanemaid inimesi, kelle puhul võib täheldada kerget vaimsete võimete langust. Seda langust võib tähele panna kas inimene ise või võivad märgata tema lähedased. «Inimene võib ise tajuda, et on hakanud rohkem unustama või et hakkavad kaduma oskused, mis tal varem olid,» selgitas Viljandi haigla sisekliiniku ülemarst Katrin Põld.