Turg kuulub Viljandi Coopile, mille juhatuse liikme Margus Toomla sõnutsi tehakse töid vastavalt sisekujundusprojektile, mis muudab hoone nüüdisaegsemaks ja ilusamaks. Toomla sõnutsi ei ole pärast hoone 2002. aastal valmimist remonti tehtud, seega tuleb see nüüd ette võtta. Ta kinnitas, et müüjate tegevust turu remont ei mõjuta, töid tehakse pärastlõunati ning et osa kohti on vabad, siis on võimalik müüjaid liigutada.