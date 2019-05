Margus Põldsepp: sõjateema on mind imikust saadik huvitanud

Margus Põldsepa kogusse kuulub ka kaks talle endale antud auraha: endiste metsavendade liidu teeneteristi III järk (paremal), mille said kõik Untsakate liikmed sõjalaulude propageerimise eest, ja Eesti muinsuskaitse seltsi teenetemedal.

Ansambli Untsakad solist ja jõuline lõõtsamees Margus Põldsepp eestlastele suuremat tutvustamist ei vaja. Tulihingelise kodumaa patrioodina on ta oma muusikuteel olulise osa pühendanud sõjalaulude kogumisele ja esitamisele ning selle eest nii Eesti endiste metsavendade liidult kui muinsuskaitse seltsilt ka auraha välja teeninud. Need kaks tunnusraha on aga vaid osake Põldsepa aukartust äratavast medalikogust.