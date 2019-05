Sander Mölder on äärmiselt mitmekesise muusikalise tausta ja põneva käekirjaga helilooja, produtsent ja DJ. Varases nooruses alustas ta tšellomängijana, nüüdseks on ta aga kirjutanud ­ooperi ja muusika balletile ning teinud koostööd ansamblitega Ewert And The Two Dragons ja NOËP. Tema viimase albumi «TIKS 071» peamiseks inspiratsiooni- ja helindiallikaks on olnud folklorist Ingrid Rüütli kokkukogutud Saaremaa ja Muhumaa regivärsilised rahvalaulud.