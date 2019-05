Õpetajast edasi

Vaevalt võis keegi öelda Juhan Peeglile, milliseid avastusi eesti regivärsside keele morfoloogia keelelooliselt pakub. Pigemini käisid asjalood nõnda, et tuli teha kindlaks, missugune see morfoloogia üleüldse on – nii üle kogu eesti keeleala kui ka paikkonniti.

Morfoloogiline probleem on näiteks mitmuse moodustamine. Kirjakeeles me oleme harjunud kas de- või i-mitmusega («meredel», «puil»). Murdeti on mitmusetüüpe märksa rohkem, näiteks a-mitmus («põllal»). Lääne-Eestis ja Saaremaal esineb aga säärane mitmus, kus kõrvuti on kaks mitmusetunnust: «saunudesse».

Viimati toodud näitesõnal on oma semantiline loogika, sest eri perede saunu ja saunakombeid võidi ju omavahel ka võrrelda. Nõndasamuti ei ole sõna «põllal» põrmugi väär, kuivõrd ühe talu kogu põllumaa võis olla jagatud lahku või siis olid ühe peremehe maatükid isesugused kivide ja küngaste järgi.

MÕNEVÕRRA TEGELES niisuguste küsimustega Paul Ariste, kes etnoloogi ja keelekontaktide uurijana alustas Loode-Eestist, täpsemalt Eesti-Rootsi keelealalt. Juhan Peegel oli aga Eesti NSV Teaduste Akadeemia tegevliikme professor Johannes Voldemar Veski aspirant. Veski ei olnud diplomeeritud lingvist, vaid hoopiski tohutute kogemustega õigekeelsuslane, oskussõnavara soetaja ja sõnastike looja.

Miks ta andis Juhan Peeglile väitekirjaks teema, milles ta ise polnud otsene asjatundja (väitekirja pealkirjaks sai «Eesti regivärsilise rahvalaulu keele morfoloogia» – toimetus)?

On mõeldav, et ta lähtus vajadusest täita eesti keele ajaloo uurijate katkendlikku rida niisuguse lingvistiga, kelle pädevus oleks eesti regivärsside ja «Kalevipoja» tekstikriitilisel avaldamisel süstemaatiline. Nagu teada, sai Juhan Peegel hakkama mõlema ülesandega, kusjuures ülevaates «Regivärsilise rahvalaulu keelest» Ülo Tedre toimetatud väljaandes «Eesti rahvalaulud. Antoloogia IV» (1974) on toodud ära ka põhijooned selliste laulude häälikuloost, süntaksist ja sünonüümikast.

MITTE VÄHEM POLE mõeldav, et Veski igatses laiendada eesti murdeuurimise allikalist baasi, mis kuni Juhan Peeglini oli piirdunud peamiselt sõnaraamatutes ja proosapalades leiduva ainesega, regivärsi keelelise ehitusega, mille ühisjooned ei langenud sugugi kokku eesti keele niinimetatud traditsioonilise murdelise liigendusega.