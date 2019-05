Viljandlased panid Soomes hooajale pronksikarva punkti

"Minu jaoks oli tegu esimese play-off'iga Soomes ja konkurents on siin meeletult tihe. Meie veerandfinaalseeria Grankulla IFK vastu läks viiemänguliseks ja see andis poolfinaalis tunda. Aga olen väga rahul, et raske töö ja kõva võitlusega pronksi võitsime," vahendas käsipalliliit mullu Siuntio ridades seitsmenda kohaga leppima pidanud Ott Variku öeldut.