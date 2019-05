XXVII laulupeol "Minu arm" osalevad kollektiivid on selgunud

Kutse juubelilaulupeole esinema on saanud 1020 kollektiivi, kuhu kuulub rohkem kui 35 000 koorilauljat ja pillimängijat. Sellega on suvine juubelipidu kõigi aegade suurima osalejaskonnaga laulupidu selle traditsiooni 150-aastases ajaloos. Kollektiivide akrediteerimine peole on juunikuu esimestel nädalatel ning siis selgub peoliste koguarv koos rühmade juhendajate, lastekollektiivide saatjate, kunstilise toimkonna ja tehnilise-korraldusliku tugitoimkonnaga.

Eelproovides avanenud pilt oli laulupeo kunstilise juhi Peeter Perensi kinnitusel rõõmustav. "Repertuaari omandamisel tõstaksin esile lauljate tarka juhendamist – saime taaskord kinnitust, et lisaks lauljatele on juubelipeole väärilises vormis ka koorijuhid,“ lisas Perens.

Laulupeo ettevalmistused jätkuvad 30. maini kestvate valikkooride proovidega, peoeelsed ühisproovid Tallinna lauluväljakul algavad 4. juulist.

27. laulupeo avakontsert on pühendatud õpetajatele ning teeb tagasivaate eesti muusikalukku, õpetajate õpetajast Jānis Cimzest praeguste heliloojateni. Esimese kontserdi lõpetuseks saab kogu lauluväljak valikkooride eestvedamisel laulda kavas olevaid ühislaule. Laulupeo esimese kontserdi muusikajuht on Siim Selis. Teine kontsert on traditsiooniline ning selleks on heliloojad loonud rohkelt täiesti uusi ja uues seades teoseid, lisaks sellele kõlab muidugi laulupidude klassika.

27. laulu- ja 20. tantsupidu “Minu arm” toimub Tallinnas 4.–7. juulini. Laulupeo avakontsert "Õpetajale" on laupäeval, 6. juulil algusega kell 19, see lõpeb umbes kella 22.30-ks. Peakontsert on pühapäeval, 7. juulil algusega kell 14 ja lõpeb orienteeruvalt kell 21.

Laulupeo peadirigent on Peeter Perens, tantsupeo pealavastaja on Vaike Rajaste ning rahvamuusikapeo loominguline juht Juhan Uppin.

Viljandimaalt sõidab laulupeole palju esinejaid.

Mulgi vald

Abja naiskoor Õbeäidsme ja Karksi-Nuia kultuurikeskuse naiskoor Maimu

Abja gümnaasiumi poistekoor ja August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi poistekoor

Segakooridest August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi noortekoor, Mõisaküla kammerkoor Kungla

Abja gümnaasiumi lastekoor

​Valikmudilaskooridest Abja gümnaasiumi mudilaskoor ja August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi mudilaskoor

Põhja- Sakala vald

Olustvere põhikooli lastekoor ja Suure-Jaani kooli lastekoor

Kõpu naiskoor ja Võhma kooli vilistlaste naiskoor

Olustvere segakoor Lehola, Suure-Jaani segakoor Ilmatar, Võhma segakoor Leelo ja Suure-Jaani kooli Vastemõisa mudilaskoor

Viljandi linn

Jakobsoni kooli lastekoor, Kesklinna kooli lastekoor, Paalalinna kooli lastekoor

Meeskoor Sakala, naiskoor Eha, Viljandi noorte sümfooniaorkestri koor

Jakobsoni kooli poistekoor Mulgi-Jõmmid, Kesklinna kooli poistekoor, Viljandi poistekoor

Viljandi muusikakooli puhkpilliorkester, EELK Viljandi Pauluse koguduse segakoor, Ingeri-Soome segakoor Sävel

Viljandi gümnaasiumi noortekoor, Viljandimaa kammerkoor, Viljandi noorte sümfooniaorkester

Jakobsoni kooli mudilaskoor Kirilinnud, Kesklinna kooli mudilaskoor, Viljandi muusikakooli mudilaskoor,

Paalalinna kooli mudilaskoor, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia segakoor

Viljandi vald

MTÜ Mulgi Segakoor, Tarvastu segakoor Üits Viis, Tarvastu-Õru Laulukoor, Heimtali põhikooli mudilaskoor