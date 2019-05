Tõnu Tubli mängis koos jalgpalluritega

Video on soojendus algavaks nädalavahetuseks, mil reede õhtul vallutab esimese Kirsimäe kevadine õuefestival Folkloob ning laupäeval pärimusmuusika aida tagused vallikraavid ajaloo esimene vallikraavijalka.

«Aida sessioonid» on videosari, mis tutvustab nii Viljandi pärimusmuusika aidas esinevaid artiste kui maja ennast. «Aida sessioonides» on üles astunud Chalice, Ülemakstud Rentslihärrad, Black Bread Gone Mad ning suure üleriigilise võistumängimise võitja Herbert Konnula.