Lihtsalt öeldes loodi korterelamute rekonstrueerimistoetus masu ajal selleks, et inimesed tuleksid oma elamisega toime. Töö ja palgaga oli toona nagu oli, ent samal ajal põrutas toasooja hind üles. Polnud kahtlustki, et nõukogude ajal ehitatud paneelmajade energiatõhusamaks muutmine on mõistlik ja vajalik. Selleks, et korteriühistud saaksid niisugust tulevikku vaatavat sammu teha, tuli riik appi.