Osa meist usub, et ainult inimesed on süüdi selles, et maakera keskmine õhutemperatuur on tõusuteel. Teised pakuvad, et inimesed on üks paljudest mõjuteguritest. Mina olen seda meelt, et maakera õhutemperatuur ehk kliima on pidevas muutumises. On kogu aeg olnud. Kunagi oli siin ju nii kuum, et elu meie praeguses mõistes polnud üldse võimalik.