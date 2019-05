Turul on raske kindlaks teha, kas pakutav karulauk on korjatud metsast või kasvatatud koduaias.

Turulettidele jõuab karulauku nii kodumaalt kui välismaalt. Aga ei ole vahet, kas tervislik lauk pärineb Eestist, Lätist või Leedust – looduskaitse all on see nii või naa.