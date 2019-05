„Me teadsime, et huvi kujuneb väga suureks, aga et nii suureks, seda me ei aimanud,” tunnistas KredExi eluaseme energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu. Nii kui kell esmaspäeva esimesi sekundeid lõi, algas KredExi vastavas meilikastis torm. Tõenäoliselt olid rahataotlejad seadistanud oma taotluste väljasaatmise arvutis nii, et uue päeva saabudes läksid need kohe välja. Kes arvutis pisut kõhkles ja määras kirja saatmise kellaajaks keskööst viis minutit hilisema aja, oli kaotaja.