Jüri ja küla aed

NAGU MAARJAMAA külaseltsile kombeks, kogunesid selle liikmed neliaastaku kokkuvõtteid tegema. Ehkki paljud arvasid, et Jürile usaldatakse aedniku roll ka järgmiseks neljaks aastaks, selgus, et suure osa küla meelest vajab aed hoopis tegusa naisterahva kätt. Seltsi nõukogu koosolekul hüüti, et just Kaja on see, keda tarvis.