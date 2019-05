GALERII. Viljandlased kutsusid lõunanaabrite linnapea tenniseturniirile

Väidetavalt olevat Cesise punt öelnud, et kuna Viljandis on niivõrd head uued tenniseväljakud, siis soovivad nad edaspidi ise mõlemal korral viljandlastele külla sõita.

Kaheksandat aastat peetava sõpruskohtumise võitude seis on tasavägine: ülesmärgitud võitudest on Viljandi võitnud neli ja Cesis kolm korda. Viiki on jäädud seitsmel turniiril.