Huligaanid rikkusid värskelt võõbatud linnastaadioni kassamaja

“Linnastaadioni tribüünil on turvakaamerad, samuti Just Resti ja tennisemaja küljes. Kui sodija ise välja ei ilmu, siis käime need läbi,” kinnitas Tuleviku kogukonnajuht Marek Tiits. Ta tõdes, et kassamaja on lisaks koduklubile saanud kasutada ka kõik teised linnastaadionil toimuvad üritused ja seetõttu on juhtunu veel inetum.