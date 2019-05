VIDEO. Viljandlased kulgesid ratastel ühes rütmis

Kell 19 startis rekordpikk rattakolonn gümnaasiumi eest teele, suundumaks järve äärde. “Osalejate arv on hetkel ebaselge, ent visuaalsel vaatlusel on korraldajad arvamusel, et tegemist oli ühe rahvarohkeima kulgemisega viie aasta jooksul,” ütles üks korraldajatest Eneli Rimpel. “Velokulgemine õnnestus sujuvalt: ainult ühe ratturi korjas “laibaauto” teelt,” lisas ta, viidates siis kolonni lõpus sõitvale autole, kes oli abiks neile, kellel midagi tee peal juhtus. Rimpeli sõnul võib seega marsruudi valiku ja pikkuse õnnestunuks lugeda.