GALERII. Levadia viis punktid pealinna

“Levadia tegi täpselt seda, mida oodata oli ja aus on öelda, et meil polnud koosseisuprobleemidest tingitult ning oma lühikese pingi juures lihtsalt võimalust neile paremat vastupanu pakkuda. Tegime, mis suutsime, usun, et mängisime siiski väärikalt. Kõik mehed, ka need, kes täna mängisid kas harjumatut positsiooni või olid tavapäratult põhikoosseisus, mängisid oma taseme välja. Etteheiteid pole mul mitte ühelegi mängijale,” vahendas Tuleviku koduleht peatreener Sander Posti öeldut.