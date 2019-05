Naiste meistriliigas kohtuvad kaks debüdanti

Kodulinna satsi mängija Kateriin Kuusiku sõnul võidab täna see meeskond, kes suudab paremini kinni hoida mängujoonistest ning oma tugevuse seejuures maksma panna. „Saku Sportingu näol on tegemist samuti debütandiga meistriliigas ning nad on kindlasti motiveeritud hästi mängima. Tuleb põnev ja raske mäng,” tõdes ta.