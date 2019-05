Filmiarvustus. Veri, mis voolas päriselt

Mulle ei meeldi terrorismist kõnelevad filmid. See teema on lihtsalt liiga terav ja liiga ligidal ning seepärast ka liiga hirmutav. Kui ekraanil paugutab uhkes üksinduses James Bond, Chuck Norris või Raudmees ning laipu langeb nagu loogu, lahutab see meelt. Muidugi kaasneb verepritsmete sajuga teatav kogus närvikõdi, aga sa tead, et surmad, mida näidatakse, pole päris surmad. Inimesed, kes sõelapõhjaks tulistatakse või lööklainetest tükkideks rebitakse, on pärit eikellegimaalt ning lähevad pärast lõputiitrite kuvamist sinna tagasi.