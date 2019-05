Suitsunurkades, sünnipäevalaudades, klassikaaslaste või suguvõsa kokkutulekutel ning isegi koduses köögis tekkivale pingetest paksule õhule on leitud ühine põhjendus: poliitilised erimeelsused ja ühiskonna lõhestatus. Ka nende perede, suguseltside ja kollektiivide puhul, kus on hallidest aegadest üle praetaldrikute kraageldud või kus viisakuslausete ja olmeliste jututeemade all on alati hõõgunud põhimõttelised erimeelsused.