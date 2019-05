Nädala alguses sai Viljandi linnavalitsus maa-ametist kirja, et kohanimeregistrisse soovitakse koguda Eesti linnaosade nimesid, sest need on väärtuslikud kultuuriliselt ning praktilise tähtsusega kinnisvara ostu-müügitehingutes, sest piirkond mängib hinna määramises suurt rolli.