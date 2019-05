Vaike Lubi rajatud pilpalossid Suure-Jaani lähistel olid kuulsad üle kogu Eesti ja kaugemalgi. Isepäise ja iseäraliku proua tavatuid ehitisi käidi kaheksakümnendatel aastatel auto- ja bussitäite kaupa vaatamas ning kuidagi kujunes see ka paigaks, kuhu tuli sagedasti pulmaekskursioone, vahel isegi mitu tükki päevas.

Uudistajate hulka mõõdeti sõna tõsises mõttes tuhandetes ja puulatvadeni küündivad roikarajatised olid nii ebatavalised, et nende jälg on mälust visa kaduma. Viljandimaalt on raske leida varases keskeas inimest, kel poleks selle paigaga mõnda isiklikku mälestuskildu ning internetifoorumites ujuvad jälle ja jälle välja nende sürreaalsete pilvelõhkujate udusevõitu mustvalged fotod.