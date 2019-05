Brutaalide ehituskunst

Art brut’i kohtab eelkõige maalikunstis, aga ka teistes kunstiliikides ja muusikas. Tänases Sakalas on vaatluse all autsaiderarhitektuur, mille eredaks näiteks olid Vaike Lubi 1970.–1980. aastate ehitised Põhja-Sakala vallas Vihi külas Lepakose vesiveski ümbruses.

Jõhkrat arhitektuuri võime tihtipeale kohata ääremaadel, mahajäetud sõjaväelinnakutes, industriaalmaastikel, isetekkelistes datšades – ühesõnaga seal, kuhu arhitektuurilise üldpildi eest vastutava ametniku pilk ja vahel ka võim ei ulatu. Kui läheneda freudistlikust seisukohast, siis on tegemist pimeda ja ohtliku alateadvuse võiduga kõike kontrolliva mõistuse üle. Need on konstruktsioonid, mille puhul puuduvad piirangulised ilu- ja loogikareeglid. Arhitektuur on vaba, nagu ütleks meie president.