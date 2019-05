"Loodetavasti auto väga ei põlenud, vaid kütus selle all," lausus Mikk Maaten tund pärast õnnetust. Samas nentis ta, et auto on kustutustolmu täis, nii et kahju pole olnud võimalik uurida.

Praeguseks on kindel, et auto ei saanud suuresti kahjustada ning on taas võistlusvalmis. “Kütus põles, auto ei põlenud,” kinnitas Maaten. “Auto oli nii hästi säilinud, et järgmisel päeval võisteldi sellega sprindisõitudes ning võideti. Auto küll kahjustada ei saanud, kuid nõuab palju tööd. Tulekustutitolm tekitab hästi palju oksüdeerumist ning tuli palju vaeva näha, et näiteks elektrijuhtmestik puhtaks saada."