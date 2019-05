Gümnaasiumist parlamendi poole

Poliitikute kohtumised rahvaga on alati mingis mõttes huvitavad. Silmside on ikka silmside ning valijatega on ikka viisakas kohtuda. Teisalt on europarlamendi valimised Eestis silma paistnud tagasihoidliku osalusprotsendiga ja poliitikutel on tõenäosus valituks osutuda mitu korda väiksem kui näiteks riigikogu valimistel.