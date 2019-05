Nädalavahetusel peetakse Viljandimaal vereta koprajahti

BNS vahendas "Vereta jahi" peakorraldaja Tiit Hundi sõnu, et võistlusel osaleb peaaegu 40 fotograafi, kelle hulgas on nii iga-aastasi osalejaid kui ka mõned uued tegijad.

Esimesele varitsusele minnakse reede õhtul pärast kogunemist, laupäeval ja pühapäeval algab jaht varahommikul kell pool viis. "Jahiala on igati põnev ja liigirohke ning kobrastest puudus ei ole. Kui paljud kopra pildile saavad, on muidugi iseasi. Öise eluviisiga loom päevasel ajal eriti sageli end ei näita," rääkis Hunt.

Tänavune vereta jaht on 22., aastate jooksul on loodusfotovõistlusel jahitud kõike ja kõikjal, vee all ja vee peal. Saakloomaks on olnud kobras, metssiga, metsis, põder, hirv, ilves, metsnugis, mäger, teder, saarmas, metskurvits, metskits, ronk ja kährik.