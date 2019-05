Lahkus kirjanik Nikolai Baturin

Nikolai Baturin elas aastaid Lõhavere hooldekodus. Kuus aastat tagasi rääkis ta Sakalale, et oli hooldekodusse kolides veendunud, et lõpetab ka kirjanikutöö, kuid tegelikult jätkas ta kirjutamist. Hooldekodus veedetud aasta jooksul sündiski sajaleheküljeline haikudega põimitud romaan «Mongolite unenäoline invasioon Euroopasse».

"Juba siis, kui koolis räägiti mongoli-tatari ikkest ja nende enneolematust julmusest, mõtlesin, et ükski rahvas ei saa olla läbinisti paha. Neid hiljem Kaug-Idas kohates täheldasin, et nad olid meeldivad inimesed, aga ega rahvas ajaga palju muutu. Viina jõid nad harva. Siis muutusid küll pealtnäha sõjakaks: lumes ringi keereldes kaklesid ja maadlesid. Aga see oli vaid lustlik mäng. Mõtlesin, et tegelikult on nad mõistlikud mehed. Sõjas on paljud rahvad koledaid asju teinud," rääkis ta oma teosest tookord Sakalale.