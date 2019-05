"Tungivalt soovituslik on kanda kiivrit," ütles üks "Velokulu" organiseerijatest Eneli Rimpel. "Niisamuti tasub üle vaadata, et jalgratas oleks töökorras: väga hea oleks, kui olemas on kell, ning rehvid peaksid olema täis pumbatud."

Olgugi et "Velokulg" toob linnatänavatele mitmesajameetrise ratturite voori, ei mõjuta see märkimisväärselt Viljandi liiklust. Rimpel selgitas, et stardi ajaks sulgetakse ohtuse tagamiseks vaid Hariduse tänav, mujal on ülekäigud lahendatud liiklusseisakutega. "Kolonni ees on ohutusjalgratturid, kes varakult seiskavad hetkeks autoliikluse. Marsruudil tuleks jälgida, et kaaskondlastele sisse ei põrutaks," toonitas ta.