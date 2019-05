Tulevik võõrustab üht liigatabeli tippudest

Kui FC Flora vastu näidati kodupublikule südikat võitlust, siis täna seisab Tuleviku kodulehe teatel ees veelgi raskem ülesanne: rinda tuleb pista füüsilises mängus kohati jõhkruse piire kompava ja ründeliinis halastamatult terava Tallinna FCI Levadiaga.

"Möödunud voorus hooaja rekordpubliku ees peetud kodumäng Tallinna FC Flora vastu tõi Tulevikule 1:3 kaotuse, kuid mängupilt ja imeline auvärav pakkusid kodupublikule rõõmu ja lohutust. FCI Levadia on aga hoopis teistsuguse stiili ja mängujoonisega meeskond, kes rõhub ka hoopis teistsugustele nüanssidele,” sedastas Tuleviku koduleht.

Nende koduleht kirjutab eelseisvast kohtumisest järgmist.

Hooaeg ei ole Maarjamäe klubile oodatud emotsioone pakkunud. Esimene ja kõige tähtsam põhjus troonib maarjamäelastele varba otsas valu tegeva soolatüükana kõrgliiga turniiritabeli tipus: kümne mänguvooru järel jääb Levadia oma peamisest rivaalist, Tallinna klassikuvastasest FC Florast maha juba kuue punktiga. Esimese ringi järel polekski see ehk midagi põhjapanevat, ent asjale lisab uue vaatenurga fakt, et esimeses ringis jäi Levadia alla just nimelt FC Florale (1:2 kodus) ja ka Nõmme Kaljule (1:2 võõrsil). Nagu sellest kõigest veel vähe oleks, pudeneti ka Tipneri karikast poolfinaalis, kui hullumeelses kohtumises lisaajal taas Kaljule võõrsil 2:3 alla vannuti. Levadia pälvis tolles kohtumises neli punast kaarti.

Lihtne jalgpallimatemaatika ütleb, et kui otseste konkurentide käest punktid saamata jäävad, tuleb need jõuga võtta seljatagustelt satsidelt ning loota tipuheitluse rivaalide libastumisele. Tõsi, liiga kontekstis mainitud kaotused Florale ja Kaljule ainsateks Levadia libastumisteks jäänud ongi. Kõigis senistes liigakohtumistes on nad oma ära võtnud, kas või jõuga, ning kaheksa võidu ja kahe kaotusega kümnest mängust hoitakse teist kohta oma haardes.

Treeneritele maarjamäelaste leeris teeb kõrgliiga parima löödud väravate näitaja (tänavu juba 34 tabamust) kõrval aga tummiselt tuska sisselastud väravate arv: harvaesinevalt sagedasti, koguni üheksal korral on tulnud tänavuse kõrgliigahooaja vältel Levadia meestel pall võrgust korjata ja seetõttu on neil skooritabelis staatusele absoluutselt mittekohane neljas positsioon. Vähem kui Levadia on endale liider Flora kõrval (3 sisselastud väravat) lasknud lüüa ka näiteks Paide Linnameeskond (5) ja Narva Trans (6).

Tuleviku ja FCI Levadia vaheliste omavaheliste kohtumiste saldo on viimase kümne kohtumise eel sünge: 1 Tuleviku võit, 9 Levadia oma, väravate vahe 39:4 Levadia kasuks.

Neljast Tuleviku löödud väravast kaks pärinevad tänavuse esimese ringi kohtumisest Sportland Arenal, kui täpsed olid Rainer Peips ja Kaimar Saag. Mullu suutis Tulevik Levadia võrku sahistada vaid korra, kui oktoobrikuises kohtumises Kadriorus Gerdo Juhkam skoori tegi. Ainuke kollasärkide võit viimasest kümnest mängust pärineb 2017. aasta juulist, kui Herol Riibergi penaltitabamusest Levadia linnastaadionil alistati.