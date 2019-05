Mida teeb Ugala teater suvel?

Noormetsaga kahasse kirjutatud näidendi "Ruth" peategelaseks on Maria. Noor naine, kes on sunnitud müüma vanatädilt päranduseks saadud maamaja, et oma umbejooksnud eluga edasi minna. Koos isaga sõidavad nad kinnisvarale müügieelset iluravi tegema, aga koos vana maja uksega avanevad ka ühe perekonna saladused läbi nelja põlvkonna.

Ugala teatri turundus- ja avalike suhete osakonna juht Mari Nurk rääkis, et üks lavastuse üllatustegelasi on Ruth Zaporah – tegevusliku improvisatsiooni meetodi looja, eriline ja ehe etenduskunstnik, kes elab Ameerika Ühendriikides ja on sealse teatriskeene grand old lady.