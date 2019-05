Viljandi lossimägedes valmistutakse ajaloo esimeseks vallipalliks

Jalgpalliklubi Viljandi Tulevik kogukonnajuht Marek Tiits rääkis, et kohavalik sündis tema uitmõtte ja pärimusmuusika aida soovide koosmõjus.

«Käin lossimägedes tihti jalutamas ning juba tükk aega tagasi küsisin endalt mõttes, miks ei võiks siin mõnes vallikraavis lõbusat amatöörjalgpalli mängida, oleks see ju selline ehe Viljandi-kiiksuga ettevõtmine, mis pealegi väärindaks linnaruumi ja tooks inimesed nautima parimat, mida Viljandil kui elukeskkonnal pakkuda,» selgitas Tiits. «Kuna aga konkreetsemaks see mõte ei läinud, jätsin selle nii-öelda ideepanka õiget aega ootama. Õige aeg tuli aprilli keskpaiku, kui aida inimesed ühendust võtsid ja uurisid, et ega vutiklubi sooviks nende «Folkloobi» kevadfestivalile mõne oma tegevusega lisamõõdet anda. Siis oli selge, et nüüd on õige hetk ideepanga kontolt väike väljamakse teha.»

Mängima oodatakse kõiki, kel selleks soov. Turniirile ehk kraavi pääsemiseks peab olema vähemalt 13-aastane. Korraldajate kinnitusel on see puhtalt osalejate tervise huvides seatud piirang. Muid kitsendusi seatud ei ole, ei soole, vanusele ega oskustele. Tiits kinnitas, et sellest tuleb ikkagi väga selgelt lõbusale äraolemisele suunatud ettevõtmine, millest igaüks võiks osa saada.

Reeglid on lihtsad: platsil on viis mängijat ja väravavaht. Küljejooni väljakul ei ole, platsi piiravad vallikraavi nõlvad. Pall on mängust väljas ainult siis, kui lendab värava taha.

«Eks me natukene teeme asja trikilisemaks saadaolevate nõksudega, näiteks ei asetse väravad täpselt üksteise vastas nagu tavalisel jalkaplatsil,» rääkis Tiits. «Mänguaeg on 12 minutit ja võistlema pääsevad maksimaalselt kümme võistkonda, kelle jaotame kahte alagruppi.»

Välja mängitakse finaalivõitja ning pronksine võistkond. Esimesed võistkonnad on juba registreerunud.

Tiitsi sõnul ei sünni tavatust turniirist vallikraavile midagi halba.

«Selle mure lahendasime koos Viljandi linnavalitsusega ära, sest palusin raekojast kultuuriväärtuste spetsialisti Monika Vestmani, et vaataksime koha sobivuse ja tingimused koos üle. Tema ei näinud ettevõtmiseks ühtki takistust, ehkki andis näpunäiteid publiku paiknemise ja linnamüüri juppide kaitsmise kohta,» kõneles Tiits. «Ei ole lubatud mängida pika korgiga murujalgpallisaabastes, et kraavipõhja mitte räsida. Muus osas jalgpallimängimine vallikraavi kuidagi ei kahjusta.»

Tiits kinnitas, et osalustasu ei ole.

«Kogu see turniir on meie panus «Folkloobi» kevadfestivali korraldamisse ning kummardus Viljandi inimestele,» lisas ta. «Mängima pääseb tasuta ning auhinnad paneme kokku koos klubi heade toetajatega. Meie kodumängude toitlustuspartner on oma puhvetiga pärimusmuusika aida kõrval samuti kohal, nii et kõik eeltingimused ägedaks jalkapäevaks on täidetud, loodame vaid ilmataadi vastutulelikkusele.»