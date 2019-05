Otse veinibaari Mulks kukil asuva galerii omanik on Viljandi juurtega kinnisvara­ettevõtja Laur Kivistik, kes on endale kuuluvat Tartu ja Posti tänava vahelist kinnistut jõudsalt arendanud. Vana puidutöökoda on vuntsitud kenaks kortermajaks, püsti on pandud neli moodsat minimaja. Hiljuti valmis Tartu tänava äärde kolmekorruseline hoone, kuhu kolis pank.