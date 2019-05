Tühi Pärsti külamaja on kolmandal oksjonil

Pärast seda jäi ehitus toppama ning kui lähedal asuvast mõisa peahoonest kaotati kool, jõudsid külaelanikud otsusele, et mõistlikum on kolida külamaja mõisa peahoone tühjaks jäänud ruumidesse kui taastada vana moonakamaja.

Viljandi valla juhtide otsusega ning külarahva nõusolekul otsustati tänavu, et moonakamaja taastamine lõpetatakse, ning see tähendab, et vald peab PRIA-le tagasi maksma 95 807 eurot, mis ta remondiks sai.

Abivallavanem Rein Anton on öelnud, et hoone peaks praegusel kujul vastu pidama veel aastaid, sest sellel on korrastatud katus, fassaad ja muudki. Küll on tema sõnul vaja teha sisetöid, ehkki mitte päris nullist.