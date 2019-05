Nii võib välja näha inimliku hooletuse või ükskõiksuse tagajärg. Kolmapäeva pärastlõunal Vaibla lähedal puhkenud ning 22 hektarile levinud metsapõlengu põhjus on viimase info järgi küll teadmata, kuid see ei muuda fakti, et paljude metsapõlengute tagant leiab inimese käe.