Seepärast, et NO99 esindas Eestis kõige jõulisemalt postdramaatilist teatrit, tuues välja lavastusi, mida varem siin kandis polnud tehtud. See tähendab, et NO-teatris ei saanud näha tavalist sõnateatrit, vaid omanäolise kujundikeelega lavastusi, kus tekst ei olnud tähtsaim, vaid oli teiste komponentidega võrdväärne.