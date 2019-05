Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ­(EKRE) esimehe Mart Helme väljaütlemised Marti Kuusiku juhtumi kohta annavad põhjust väita, et tal puudub lähisuhtevägivalla olemusest ja sellega tegelemise viisidest adekvaatne arusaam. Siinjuures ei ole tähtis, kas tema mõistmatus on siiras või etendatud, ega ka see, kas Kuusik mõistetakse lõpuks süüdi või mitte.