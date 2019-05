Viimane nädal on Viljandimaa päästjatele olnud töörohke

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik nentis, et viimastel päevadel on Viljandimaa päästjatel tõesti palju tööd olnud.

«30. aprillil kujunes lausa nii, et mehed olid väljas peaaegu kogu vahetuse,» kõneles ta neljapäeval. «Päeval oli palju väljakutseid ja öösel Holstre laopõleng. Eile jälle tuli päästjatel keskööni Vaiblas metsa kustutada.»

Kiik ütles, et kõik see kurnab ja väsitab, kuid päästjad on selleks valmis. «Nende graafikut ja töö iseloomu arvestades võib selliseid raskeid vahetusi ajuti ette tulla,» lisas ta.