«Algus oli rabe, tegime väga palju söödu- ja muud tehnilist praaki. Kaks korda tulime kaotusseisust välja, see ongi minu jaoks kõige positiivsem,» vahendas peatreener Sander Posti meistriliiga kaheksanda vooru kohtumise järgseid emotsioone Tuleviku kodulehekülg. «Järjest kindlamalt suudame väravaid lüüa ja end kitsikusest välja võidelda. Pühapäevane mäng võinuks minna mõlemale poole. Jah, tagantjärele võime mõelda, et meil jäi ehk isegi vaid natuke võidust puudu, aga Paidel olid siiski ju ka omad momendid ja nad olid ikkagi kõigest hoolimata head. Viik on igati aus tulemus. Kui vaadata meie hetkeseisu, siis peab rahul olema.»