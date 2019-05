Esmajooksja reportaaž. Surm siin või Sammulis

KOGU SELLE ETTEVÕTMISE, elu esimese järvejooksu järel, on järeldus tegelikult lühike: karta võis hullemat.

Päevake enne jooksu nenditu, et torman Tuleviku klubi pundist rajale klubikontori kõige ebasportlikuma tegelasena, ei olnud kaugeltki liialdus. Hulga endiste ja praeguste mängijate, noortetööjuhi Vansi, peatreener Posti, noortetreenerite ja endise peatreeneri Lelovi kõrval ma seda päris kindlasti olengi. Endiselt tubakasõltuvuse küüsis, pehme päästerõngas ümber puusade ning pärast 21 aasta tagust kaitseväeteenistuse lõpetamist alles viimased paar aastat kolm korda nädalas regulaarselt harrastajate pundi jalkatrennides sportinuna ei saanud ega tahtnud ma kuidagi oma füüsilise vormiga eelnimetatutele vastu hakata.

Eesmärke oli kolm: trass iga hinna eest läbida, kepikõndijatele mitte jalgu jääda ja kõige selle juures elunatuke alal hoida. Etteruttavalt olgu öeldud, et kõik neist said täidetud. Great success!

STARDISEGADUSES RÄHELDES sain normaalse sammurütmi sisse alles Huntaugu mäest üles rühkides. Seal tunnetasin esimest korda, et kurat, siit võib täitsa viisakas elamus tulla. Võtsin mäkke joostes mitmest kaasjooksjast kaunis kergesti mööda ning mind nii jalgrattasõidul kui sageli jalkatrennides kimbutav säärelihaste "lukkuminek" ei andnud endast ainsatki märki. Omajagu vunki lisas klubijuht, kes mäepervel mulle koos oma perega ergutusi hüüdis.

Iseendale mõttes hurraa-karjumiseks siiski veel põhjust ei olnud. Kaine mõistus ütles, et esimese paari kilomeetri põhjal on selleks jaburalt vara.

Orikal, esimeses joogipunktis pärast nelja kilomeetrit, lubasin endast suure pundi taganttulijaid mööda, sest ehkki kogemusi rahvaspordiüritustelt vähe, adusin kuklaluuga, et vett ja spordijooki tuleb võtta rahulikult, ent mitte ülemäära. Kaks väikest topsi vett ja kolm lonksu spordijooki andsid meeldivalt vurtsu juurde.

Läbi soo lõikamise kiusatus oli täitsa olemas, ent kui kangastus see, kuidas ma mudaste jooksujalatsitega hiljem Sammuli mäest üles koperdan, läksin mööda põhitrassi koos suure pundiga.

"SURM SIIN VÕI SAMMULIS" olin päev varem sedastanud. Ja nüüd see Sammuli siis tuli. Kuues kilomeeter ja esimene kiusatus kõnnitempole üle minna. Otsustasin, et kuni mäkketõus hinge kinni ei võta, ma kõndima ei hakka, sest miski mu sees ütles, et kui praegu hoog maha võtta, siis maha tema jääbki ja surm Sammulis saab reaalsuseks.