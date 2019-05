Närvidemäng lõppes uskumatu õnnestumisega: medalid saabusid 50 minutit enne starti

Õnnekombel läks aga nii, et 50 minutit enne starti oli valge kaubik medalitega Viljandi staadioni väravas.

Tänavused medalid telliti küll Saaremaalt Kuressaarest ettevõttest Sporrong, kuid need valmistati Itaalias. Valmis said need õigel ajal ja Eesti poole teele asusid need ka suure ajavaruga, kuid pärast nende jõudmist Austriasse Viini lennujaama, veeresid teele suured takistused.

Esiteks algas lennutöötajate streik ja kaubad Viinist Tallinna poole ei liikunud. Polnud midagi teha: kogu kaup tõsteti ümber rekale ning medalid jätkasid sõitu ümber Viljandi järve jooksu finiši poole mööda maanteid.

Järgmine suur takistus oli Poolas. Mingil arusaamatul põhjusel jäi reka sinna seisma ja edasi sõita ei saanud. Infot polnud, aeg tiksus ning veel 30. aprilli õhtul, kui lapsed staadionil jooksid, näitas auto GPS, et see seisab Poolas. Lootus hakkas kaduma.

Jooksu korraldustoimkonna liige Katrin Kivistik rääkis, et selleks ajaks nentis ka ettevõtte Sporrong esindaja, et lootus medalid stardiajaks kätte saada on peaaegu olematu. "Aga nad ei andnud alla ja pingutasid tõesti viimase sekundini," kiitis ta. "Esmalt püüdsime koos mingit lahendust leida."

Koos hakati nuputama kriisiplaani, kuidas toimetada medalid jooksjateni pärast võistlust. Võib-olla lausa nädal aega hiljem.

1. mai hommikul said jooksu korraldajad päästva telefonikõne. Reka oli jõudnud Tallinna. Seal tõsteti medalid kiiresti väiksema auto peale ümber ning algas tee Viljandisse.

"See oli minutite mäng," nentis Kivistik. "Kella 10.40 ajal sain teada, et auto on Imaveres, ning jooksin kõik turvamehed läbi, et nad teaksid: kui tuleb valge kaubik ja selle juht ütleb märksõna "Medalid", tuleb ta kiiresti staadioni värava juurde juhatada."