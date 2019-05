Päästjad said teate maastikupõlengust kella 17 paiku. Lõuna päästekeskuse teatel avastas tulekahju õnnekombel alalt üle lennanud hobilendur, kes sellest häirekeskusele teada andis.

Sündmuskohal olnud Sakala reporter Eda Kivisild vahendas kolmapäeval, et põlenguala on Vaiblast Meleskisse viivast teest Tartu pool ning lisaks pinnasele on süttinud mets.