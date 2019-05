Võinuks arvata, et ühe kvartali keskele plaanitava juurdeehitise detailplaneeringu avalik väljapanek läheb nii-öelda tühjale saalile, see tähendab ei pälvi kellegi tähelepanu. Või kui ka pälvib, siis vähemalt ei paista see välja. Kuid nagu selgub, peab iga Viljandi kesklinna uusehitist kavandav ettevõte olema valmis selleks, et kohalikud tunnevad asja vastu huvi, vaatavad paberid terava pilguga üle ning tõenäoliselt leiavad midagi, mille suhtes vastumeelsust väljendada.