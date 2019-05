Vaata ümber Viljandi järve jooksu otseülekannet: kes võidab, kes pingutab viimase piirini ja kes võtab mõnuga?

Nagu ütles jooksu korraldaja Mati Jürisson teisipäeval eetris olnud saates " Sakala stuudio ", on registreerunud juba üle 3000 jooksja ja poole tuhande kepikõndija ringis, mis tähendab, et jooksul võib kergesti sündida osavõturekord. Talutavaks piiriks nimetas Jürisson 4000 osalejat ning tõdes, et 4500 oleks absoluutne maksimum, mille juures peaks ilmselt pidurit tõmbama.

Ümber Viljandi järve jooksu rajameistri, jooksutreeneri Einar Kaigase sõnul on tänavused rajaolud väga head ning oodata on kiiret jooksu. Ka kõige märjemad rajalõigud on sel kevadel üsna ära kuivanud. Ilmaprognoosi järgi on loota sooja ja kuiva ilma.