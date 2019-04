Mais ärgitatakse igaüht nurmenukke otsima

"Julgustan kõiki õue nurmenukke otsima tulema, ka neid, kes varem pole loodusvaatlusi teinud või end looduse tundjaks ei pea," ütles ELF-i ekspert Silvia Lotman. "Õnneks on teadlased uurimiseks valinud just nurmenuku, mis on meil laialt levinud ja kergesti äratuntav, veebikeskkonnas oleme vaatluse sisestamine teinud võimalikult lihtsaks," lisas Lotman.

Tartu ülikooli ökoloog Tsipe Aaviku sõnul ei vaja vaatluse tegemine suuri eelteadmisi, kuid kogutud andmetel on Eesti teadustöö tegemises ja loodusteaduste populariseerimises suur roll. Kevadet kuulutaval nurmenukul esineb kahte tüüpi õisi, millel on lihtne peale vaadates vahet teha. Erinevat tüüpi õitega isendeid on nurmenukukogumikes tavaliselt võrdselt. Nurmenukule sobivate kasvukohtade kahanemise ja kadumise tagajärjel võib see tasakaal aga paigast nihkuda, mis ongi Tartu ülikooli uuringu fookuses.