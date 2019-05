22 aasta jooksul on ta avaldanud lugematul arvul artikleid, lisaks koostanud mitu looduse ja paikkondadega seotud raamatut. Esitletava luuleraamatu kohta ütleb autor, et see on esimene, kus on kirjas tema tunded ja mõtted kõige ehedamal kujul. Poolsada seni sahtlis seisnud luuletust on enamikus valminud aastatel 2011–2018 ning jagatud kolme ossa. Neid illustreerivad autori enda tehtud fotod.