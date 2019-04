Õpetajad saabusid hommikul tööle limusiiniga

Viljandi gümnaasiumi direktori Ülle Matsini seletusel on tutipeolised ka varem ühe korra õpetajat limusiiniga kooli toonud, kuid siis sõidutatigi vaid üht õpetajat. Õpetajaid on tutipeo puhul kooli toodud mitmel moel, on kasutatud hobuseid ning mullu sõidutati üks õpetaja kohale suurel traktoril.