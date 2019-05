Tänu nüüdisaegsetele abivahenditele on diabeediga varasemast lihtsam elada

Eestis elab sadu esimest tüüpi diabeediga lapsi. Et diabeet on üks keerulisemaid kroonilisi haigusi, peavad nende laste vanemad olema alati hoolsad ja ettenägelikud ning seda haigust põhjalikult tundma. Igapäevase insuliini süstimise juures tuleb tähelepanu pöörata ka õigele toitumisele, sest iga vale samm võib viia halbade tagajärgedeni. Õnneks on suur abi tänapäevastest abivahenditest.