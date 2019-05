Visa vares jäi paljaks pügatud puule pesitsema

Tööd teinud arborist Kerdi Varm ütles, et pesa lähedalt puid kärpides on oht, et emalind enam sinna ei naase, aga siiski oli vares järgmisel päeval pesal. "Mõtlesin ka okste allesjätmisele, aga mingi kompromiss tuli leida, et vaade linnapildis segama ei hakkaks. Seega jätsin pesa ümber tüükad, et see püsiks," rääkis Varm.