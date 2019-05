Viljandi võiks vanalinnas parkimise asjus Pärnult õppida

PRAEGU ON parkimisolukord Viljandis Tartu tänaval kliendile muidugi väga halb, sest seal pargivad ka selles piirkonnas elavad inimesed. Ja mitte paariks tunniks, vaid tihti kogu ööpäevaks. Samuti pargib seal enamik Tartu tänava firmade töötajaid kogu päeva.

Minu arvates pole siin hommikul pärast kella 10 nagunii kliendile enam parkimiskohta. Kui saabuda sel ajal, et kaupa tuua, siis tavaliselt parkimiskohta ei leia. Ning nagu juba öeldud: autod, mis seisavad, on samad peaaegu kogu päeva.

VIHJE KOHVIKU välilaienduse kohta pole eriti õigustatud, sest ka ilma selleta pole Popspordi poe või mõne muu asutuse kliendil kella 10–17 võimalik ukse lähedale parkida.

Tallinnas või Tartus ei saa samuti kõikjal treppi parkida, vanalinnas käib parkimine eriloaga ja paljud kliendid kõnnivad auto juurest 100–500 meetrit jala. Popspordi põhiline klient on ju sportlik ja liikuv inimene ning 100–200 meetrit jalutamist, näiteks kooperatiivi parklast kaupluseni, on just nimelt sportlik tegevus.

Eks see asi ole ka nii, et kui mõnel äril läheb halvasti, on ikka kõik teised süüdi.

PÄRNU VANALINN on suviti suvekohvikuid ja muid ärisid täis. Seal liigub väga palju turiste ja kohalikke nii jala kui rattaga. Iga nädalavahetus on seal nagu meie hansapäevad. Just rahvarohkuse poolest ning hilisõhtuni välja.

Et Pärnu vanalinna alale autosid suvel igale poole ei lubata, hoiab see ka õhu veidi värskema, sest igal parkla moodi platsil ei haise mõni diisel- või bensiiniauto.

Viljandi vanalinnas võiks kaupmehed, kel on võimalik suviti rohkem siseruumist välja tulla ja oma kaup klientidele nähtavamaks muuta, seda teha. See tõmbaks rahvast ja turiste ligi ning tooks tulu ja melu. Meie vanalinnas on aga praegu igal sammul näha ainult parkivad autod ja needki enamikus mitte klientide omad. Kui nii jätkata, siis olukord ei paranegi ning varsti istume kõik oma tühjas äris ja hingame sisse erinevate kütuste lõhnu.

ARVAN, ET ÜKS lahendus on see, kui vähemalt suvel oleks ka Viljandi vanalinnas üldine parkimiskeeld, ja kui parkimist osaliselt lubada, siis eriloaga neile, kes veavad kaupa või kel on mõni muu mõjuv põhjus.

Teine lahendus on kaks tundi tasuta parkimist. Ülejäänud aja kehtiks tasuline parkimine, kuid seda ainult teatud lõikudel. Näiteks pangaesisel parklalõigul, jättes mõned kohad notaribüroole, kus tõesti käib vanemaid inimesi, kes võiks autoga võimalikult ligi saada.